Este tuit antiguo de Ayuso 'revive' 10 años después porque evidencia cuánto ha cambiado

Es lo que ha ocurrido con un tuit que Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid, publicó el 29 de diciembre de 2010. En aquel momento, la ahora dirigente del PP militaba en Nuevas Generaciones, pero todavía le faltaban algunos meses para ser candidata en las listas del PP en elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011 , en las que no fue elegida parlamentaria.

El mensaje se ha hecho viral porque pone en evidencia cómo parece haber cambiado la opinión de Díaz Ayuso respecto al tráfico. Mientras que en 2010 aseguraba en ese tuit que los coches contaminaban mucho, el año pasado criticó Madrid Central porque “los atascos a las tres de la mañana un sábado” en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era “especial”.

“Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva”, defendió en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair en la capital.

Para Díaz Ayuso, la vida nocturna “va aparejada con atascos”, pero no con un tiempo de atasco que “absorbe la energía como el de la entrada a trabajar, cuando llegas tarde a una reunión o cuando llevas a tu hijo al colegio y va a perderse la primera hora de clase”.

A su parecer, “el atasco cuando sales a cenar porque es fin de semana no es el que peor llevas”. ”¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma parte de la vida de Madrid”, sostuvo.

El tuit antiguo de Díaz Ayuso ha generado ahora reacciones como estas: