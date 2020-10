Ester Expósito dice adiós a su melena rubia con un cambio de 'look' radical

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images Ester Expósito en la alfombra roja del Festival de Venecia en septiembre de 2020.

Este viernes la actriz ha vuelto a ser noticia por su radical cambio de look. Expósito ha dicho adiós a su característica melena rubia y ha aparecido en su último story de Instagram con el pelo moreno y una trenza. “Brunette 🤓”, ha escrito sobre las imágenes en las que aparece con los sones del tema La Nota de Manuel Turizo.

Ester Expósito es toda una experta en revolucionar las redes sociales cada vez que hace una nueva publicación. La actriz de Élite (Netflix) ha protagonizado desde momentos virales como su recordado vídeo bailando a looks espectaculares como los de la alfombra roja del Festival de Venecia.

Instagram/@ester_exposito Ester Expósito cambia de 'look'.

Por el momento, la actriz no ha subido más imágenes y se desconoce si se trata de un cambio temporal debido a un rodaje o una campaña publicitaria, si es un tinte con el que cambia su aspecto este otoño o si se trata de una peluca.

A pesar de que el aspecto de Expósito ha copado numerosos titulares que especulaban con unos posibles retoques estéticos. La intérprete de 20 años ha negado en todo momento estas informaciones. “No me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente”, dijo a principios de octubre.