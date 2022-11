"Estoy escapando": el testimonio de una española que deja China por la hipervigilancia covid

Ese es el contexto del que escapa Lucía, una española entrevistada por la Cadena SER, que ha decidido no aguantar más esta situación, tras ocho años de estancia en el país. “Estoy escapando. Me sorprende el pueblo chino, la forma en la que se están tirando a las calles. Mis vecinos protestaron porque no había un papel oficial para confinarnos y al final nos han dejado salir del edificio. Por eso he aprovechado y regreso a España. Me voy a tomar un descanso”, ha explica esta empresaria en el programa Hoy por hoy. Lo hacía directamente desde el aeropuerto, lista para coger un vuelo.