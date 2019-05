Europa, escucha a tus ciudadanos

NicoElNino via Getty Images

Por eso no es de extrañar que en 2012, la Comisión Europea lanzara una herramienta online destinada a ayudar a los ciudadanos a participar en la Unión Europea. Se suponía que las Iniciativas Ciudadanas Europeas (ICE) nos permitirían pedir a la Comisión Europea la aprobación de leyes. En teoría era una idea genial, pero para lograrlo son necesarios al menos siete ciudadanos adultos de siete estados miembros de la UE diferentes y un millón de firmas procedentes de esos países .

A poco más de dos semanas para que los ciudadanos europeos votemos a quienes nos representarán durante los próximos 5 años, ha llegado el momento de que la Unión Europea y quienes nos representan escuchen a los ciudadanos. Y que lo hagan de verdad. Ya lo pedimos de cara a las elecciones generales hace unas semanas cuando instalamos una oreja de más de 2 metros de altura en el centro de Madrid: a imagen y semejanza de los principales candidatos, diseñamos una oreja con una grabadora dentro en la que los ciudadanos pudieron dejar sus mensajes a los políticos. Ese ejercicio nos demostró dos cosas fundamentales: la primera, que los ciudadanos tienen muchas ganas de hablar y de hacer constar su opinión. La segunda, que no se sienten escuchados.

La participación en las últimas europeas se quedó en un 42,61%. La participación en las generales del 28A, en un 75%. ¿Acaso es que no nos importa lo que se decida más allá de nuestras fronteras? Creo que no. Nos importa y mucho, pero los europeos tienen la sensación de no ser escuchados.

En las últimas semanas hemos preguntado a los usuarios de Change.org de cinco países europeos qué temas les preocupan más: todos comparten la necesidad de proteger el medio ambiente y de construir un sistema económico más justo. En la última legislatura europea miles de españoles firmaron peticiones para reducir los plásticos de un solo uso, para acabar con el desperdicio de alimentos o contra la directiva del copyright, por poner solo tres ejemplos.