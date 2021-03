Eva Sannum, contenta de no ser reina: "Me identifico con Meghan"

Sannum cuenta la verdad acerca de una foto de los dos juntos frente al Taj Mahal, en la India, que vio la luz en el año 2000. Según ella, fue robada de un álbum privado, no filtrada por ella misma: “La persona que las robó me escribió una carta muchos años después para aliviar su mala conciencia”.

Se lamenta además de no haber hecho ninguna declaración tras su ruptura con Felipe de Borbón. “La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”, añade.