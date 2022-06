Ezra Miller, acusado de controlar a una menor con alcohol y drogas

Por el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto. El juez ha firmado una orden de protección en la que ordena que Miller no puede acercarse ni a la joven ni a sus padres, pero no se le ha podido entregar, apunta People.

El intérprete ha protagonizado algunas polémicas recientes, como cuando fue arrestado en un bar de Hawái por alteración del orden público. Ese episodio llevó a que Warner Bros convocara una reunión de urgencia para hablar sobre su futuro y, supuestamente, pausara sus proyectos.

En 2020 fueron sonadísimas las imágenes en las que supuestamente se mostraba violento con una mujer en Islandia.