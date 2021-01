Fabiola aclara los rumores tras su separación con Bertín Osborne: "Que no os engañen"

La hasta ahora pareja de Osborne ha reconocido que se había propuesto no entrar a hablar más del tema, pero las cosas que ha leído estos días le han hecho daño. “No son justas. Os voy a contar una cosa para el que especula no os engañe”, le ha dicho a sus seguidores.

Por otro lado está la situación de sus hijos: “Ambos por ley tenemos obligación de asumir las responsabilidades de su manutención. Esa es una de las cosas en lo que respecta a lo económico de las que Bertín y yo tenemos que hablar”.

También ha querido poner fin a los rumores sobre la casa en la que viven en Madrid. Fabiola ha señalado que no la han puesto en venta porque ellos directamente están alquilados y no es propiedad suya. “El dueño quiere vender la casa desde hace mucho tiempo, pero nosotros decidimos no comprarla al no estar adaptada para Kike. El propietario ha tenido la consideración de esperar a que compráramos una casa, pero eso ahora ya no va a suceder”, ha añadido.

En todo momento, ha destacado que no va a haber ningún conflicto económico porque eso ya estaba pactado desde antes de casarse.

La expareja del cantante, que ha reconocido que probablemente le vengan tiempos complicados, ha asegurado que va a seguir trabajando y ganándose la vida como ha hecho hasta ahora.

Además, también ha respondido a los que le pedían que se cambiara el apellido en sus redes sociales: “No es fácil pero ya lo he conseguido cambiar. Yo llevaba su apellido porque en Venezuela es una costumbre, yo soy de costumbres y de tradiciones”.

Finalmente, Fabiola ha asegurado que “el amor existe, pero no es perfecto” tras señalar que sabe que su separación ha desilusionado a muchas personas que creían en el amor verdadero.

“Los dos nos merecemos estar bien y ser felices, eso es lo que estamos intentando sin hacer daño a nadie. Para los niños no es fácil, pero tampoco es bueno ver a sus padres sin relación y antes de llegar a ese extremo hemos tomado esta decisión. Entonces que se inventen cosas no ayuda”, ha concluido.