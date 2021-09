Lourdes Leon, hija de Madonna, y otras 7 famosas que reivindican el vello en las axilas

GETTY / GTRES Lourdes Leon, Amaia Romero y Paris Jackson.

Lourdes Leon, la hija de Madonna, es la última famosa en sumarse a reivindicación de que las mujeres no tienen que ir depiladas si no lo desean, un camino iniciado tiempo atrás por otras como la cantante Patti Smith, quien en 1978 ya mostró el vello de su axila en la portada de Easter.

Varias décadas después, sigue siendo excepcional ver a una mujer luciendo su vello corporal en una alfombra roja. Sin embargo, Lourdes Leon, de 24 años, que debutó este lunes acudiendo a la gala Met, no tuvo reparos a la hora de poner poses transgresoras para los fotógrafos, ya fuera sacando descaradamente la lengua o enseñando bien su axila sin depilar, un gesto que ha dado la vuelta al mundo.

Publicidad

Theo Wargo via Getty Images Lourdes Leon, en la alfombra roja de la gala del Met 2021.

La joven ya ha hecho gala en otras ocasiones de su vello corporal, como en este selfie con su madre de 2011, en esta otra foto juntas de 2018 o incluso en la campaña que protagonizó para Converse ese mismo año. La propia Madonna ha posado de la misma guisa en alguna ocasión.

Martina Cariddi

Publicidad

Lourdes Leon es el último ejemplo, pero recientemente en España otra actriz ha mostrado con naturalidad sus axilas sin depilar en una serie de éxito mundial. Se trata de Martina Cariddi, Mencía en Élite (Netflix).

Fue la propia Cariddi quien en las pruebas de vestuario de Élite propuso que su personaje no debería depilarse, como una seña de su personalidad, como contó en una entrevista en la SER: “Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas, y yo quiero que esto tenga visibilidad, que se pueda ver en la ficción, que se vean otros cuerpos. Yo no me depilo y me encantaría que la gente viera esto, que sepa que existe, que se puede, que es posible”.

Publicidad

Amaia Romero

La triunfita despertó la simpatía de muchos durante su estancia en la Academia por su naturalidad. Sonada fue su conversación con Aitana en la que le decía que no se iba a depilar las piernas “porque las mujeres también tenemos pelo” y su compañera contaba que tampoco se había depilado las axilas. “Tengo muchísimo pelo, pero me la suda y me la sopla”, remató Amaia.

Publicidad

Amaia: 'Bua ¿sabes qué? que no me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo'

Aitana: 'Pues sí y yo no me he depilado las axilas la verdad'

Amaia: 'Tengo muchísimo pelo pero me la suda y me la sopla'



JAJAJAJ MARAVILLOSAS. #OTDirecto8E pic.twitter.com/9wBxtpuwnd — Elegido (@Elegidx) January 8, 2018

Una vez fuera del programa, ha acudido a numerosos eventos dejando ver su vello natural, incluso en la alfombra roja de los Goya 2019, y también ha publicado fotos con las axilas sin depilar en Instagram.

“Me da pena que se dé importancia a eso y no a otras cosas”, admitió en una entrevista en El HuffPost. “Cuando voy a un photocall no me acuerdo de que voy sin depilar. No es algo que haga como una estrategia, es algo que llevo muy integrado en mí y ni me acuerdo. Poso y luego me doy cuenta”, añadió.

Natalia de Molina

La actriz ganadora ha posado en distintos momentos con la axila al natural, como en esta foto de 2018 o ésta de 2020:

Emily Ratajkowski

En el plano internacional modelos como Emily Ratajkowski se han erigido como defensoras de la depilación como una elección de cada mujer, como reivindicó una sesión para la revista Harper’s Bazaar’s.

“Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse y sus asociaciones con tener o no tener vello corporal. Un día me gusta afeitarme, pero a veces dejo que mi vello crezca y eso es lo que me hace sentir sexy”, afirmó.

Paris Jackson

La hija del rey del pop también ha aprovechado varias alfombras rojas en eventos como los Oscar o los MTV VMAs para hacer un alegato con su cuerpo.

Gregg DeGuire via Getty Images Paris Jackson, en los MTV Video Music Awards de 2017.

“No sabía que la gente se fuese a enfadar tanto por el vello de mis axilas; no sabía que eso fuese un problema. Es muy gracioso. Tuve que esperar dos meses hasta que me crecieran. No es mucho, sé que no lo es, pero estoy muy orgullosa de ello. Realmente orgullosa. Algunas personas creen que es muy desagradable, sobre todo en el caso de las mujeres, pero todos los seres humanos lo tenemos. Es natural”, defendió en Instagram.

Gigi Hadid

La supermodelo apareció en el famoso calendario de Adviento de 2017 de la revista Love con vellos en las axilas que se veían mientras practicaba boxeo.

Arvida Byström

La modelo sueca se enfrentó a muchas críticas tras posar así en una campaña de Adidas en 2017 —la marca, por cierto, acaba de elegir de nuevo a una modelo sin depilar—.

“Mi foto de la campaña Adidas Superstar recibió muchos comentarios desagradables la semana pasada. Soy blanca, sin discapacidades, con un cuerpo cisgénero (no transexual); mi único rasgo inconformista es que tengo unos cuantos pelos en las piernas. Me han llegado amenazas de violación, literalmente, a la bandeja de entrada. No me puedo imaginar cómo sería si no tuviera todos esos privilegios e intentara existir en este mundo”, llegó a denunciar.