Desde Madonna a Amaia de OT.En la última década numerosas famosas han querido reivindicar el vello femenino en alfombras rojas, presentaciones o eventos. Este hecho no era tan común en 1999 cuando Julia Roberts apareció sin depilar en la presentación de Notting Hillen Londres.

La intérprete lució un vestido rojo de lentejuelas de cuello alto y manga corta, que dejaba ver los pelos de sus axilas. Las imágenes de la actriz sin depilar fueron muy comentadas y, en su momento, prácticamente todo el mundo pensaba que Roberts quería romper una lanza a favor de la normalización del vello femenino. Pero no, la actriz tuvo un despiste como cualquier otro.

Getty Images Julia Roberts en la presentación de 'Notting Hill' en Londres en 1999.

La intérprete confesó este domingo en el programa de E! News, Busy Tonight, que simplemente calculó mal. "La imagen de ese momento está constantemente en mi cabeza. La verdad es que no medí bien la longitud de la manga, ni tampoco el movimiento [feminista]. No pensé en cómo podían relacionarse y revelar mis intimidades", comentó la intérprete. "No fue tanto una declaración como un alegato que hago yo como ser humano, para mí misma".

Roberts explicó también la razón por la que ha dejado de protagonizar comedias románticas, género que le dio la fama en los 90. "A veces hay papeles que no encajan contigo", añadió la intérprete que ha decidido dar el salto a la pequeña pantalla como productora y protagonista de la serie de intrigaHomecoming."Para mí no se trata de cine o televisión, sino de si hay una buena historia detrás", detalló.