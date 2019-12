Federico Jiménez Losantos, locutor y presentador de Es la Mañana, en Esradio, no deja indiferente a nadie.

El comunicador ha analizado en la mañana del miércoles la composición de la Mesa del Congreso y lo ha hecho con su particular estilo: el de dar cera a todo ser viviente. Después de atizar de lo lindo a Pedro Sánchez, ahora rebautizado como “Greto Sánchez”, por la joven Greta Thunberg, Losantos ha optado por repasar la actualidad política.

Losantos ha criticado que la derecha no se pusiese de acuerdo para ocupar los puestos de la mesa y que Podemos tenga más puestos que Ciudadanos o Vox. En ese contexto, el locutor ha confesado que en las pasadas elecciones su voto fue para el partido de extrema derecha Vox.

“Yo voté a Vox. Mejor dicho, voté a Abascal. Pero después de lo de ayer, ya no lo haría. Lo que vi ayer me pareció un apaño con Sánchez. No sé si lo fue, pero lo parecía”, ha explicado.

Además, Losantos ha explicado que su voto fue para la formación de Abascal porque fue el único que se posicionó en contra abiertamente de la exhumación de Franco. “Defendió a la nación y no que tengas que elegir entre abuelos. Como el único que lo hizo fue Abascal y estaba indignado. Porque a mí lo que pasó con Franco [...] porque a los muertos hay que dejarlos en su sitio y no se pueden profanar las tumbas”, ha afirmado el comunicador en la tertulia.

“Se lo dije, yo te voto a ti Abascal”, ha añadido.

En cuanto al Senado, Losantos ha asegurado que ahí voto al Partido Popular.