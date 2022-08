Feijóo dice que no usará el Falcon para actos de partido y la ministra Alegría le recuerda ESTO

“Mis ministros no tendrán tarjeta oro de utilización del Falcon. Eso ya se lo aseguro”, ha agregado el líder del PP, que ha puesto este ejemplo: “Para viajar a Extremadura yo no voy a utilizar el Super Puma y después el Audi que me lleve desde donde aterriza el Super Puma hasta Badajoz, para coger un Falcon y volver a Madrid. Eso no lo haré”.