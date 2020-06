El enigma Feijóo

Feijóo (Ourense, 1961) camina estos días entre mítines con mascarillas y política de nueva normalidad. Un objetivo: conservar la mayoría absoluta y volver a ganar tras once años al frente de la Xunta de Galicia el próximo 12-J. Las primeras elecciones en pandemia, pero con las encuestas soplando a su favor. El Centro de Investigaciones Sociológicas le da al PP entre 40 y 42 escaños -actualmente cuenta con 41-. Es el barón de los barones del Partido Popular. El hombre que a última hora decidió no competir por la sucesión de Rajoy. El rey sin corona de Génova 13.

Esa nueva situación familiar, esa comodidad en Galicia y no ver las cosas claras para ganar llevaron a Feijóo a no dar el paso cuando se abrió la carrera de las primarias tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero este licenciado en Derecho, que llegó a votar a Felipe González durante sus años jóvenes, siempre ha tenido medio pie en Madrid, le gusta que se escuche su voz en la capital. Y una de las partes más importantes de su carrera política fue en la Villa y Corte bajo el Gobierno de José María Aznar, con el que ejerció como director del Insalud y presidente de Correos -bajo la batuta de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento-. Allí nacería su fama como buen gestor. Siempre bajo la influencia de su gran padrino político, José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y expresidente del Consejo de Estado.

La ‘fórmula Feijóo’, prosigue este profesor, es que, “al igual que Rajoy, conoce muy bien a sus votantes”. “Sabe que la mayoría absoluta del PP en Galicia se construyó sobre un discurso moderadamente conservador y galleguista y no lo ha abandonado. El PP y Feijóo están donde está el votante medio, donde está la mayoría social en Galicia. Lo segundo es que durante estos años la oposición no ha sabido construir una alternativa. El nacionalismo entró en crisis, después las mareas y el PSdeG depende mucho de cómo le va al PSOE. Los primeros años de Feijóo fueron sobre 2009 y el PSOE estaba entrando en barrena”, agrega.

Por ello, Losada, explica que esa “es una de las características de la carrera política de Feijóo : no corre riesgos excesivos. No es un hombre que arriesgue”. Pero advierte este profesor: “Lo mismo que explico esto, creo que ahora está firmemente decidido a aprovechar una segunda oportunidad si se plantea o si tiene un gran resultado en Galicia y la estrategia de Casado sufre un castigo en Euskadi y cuando lleguen las catalanas”. “Creo que si pasa un segundo tren, Feijóo lo coge”, apostilla.

“A eso hay que añadir que el PP de Galicia es algo más que una marca, es una organización potentísima. Es una máquina de ganar elecciones. Un partido que saca una distancia enorme a los demás, en implantación territorial, en capacidad de organización y de movilización”, resume Losada. ¿Y entonces por qué no dio el paso a suceder a Rajoy? Responde Losada: “No vio clara la victoria. En el momento en el que Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado dieron el paso, él hace el cálculo de que puede perder. Las cuentas no le salían. Podía ganar, pero también podía perder. Se iba a dividir mucho el voto dentro del partido. Él estaba dispuesto a hacerlo si era por aclamación”.

Uno de los momentos más duros de su carrera fue cuando se publicaron unas fotos antiguas de Feijóo en un barco junto al narco Marcial Dorado. Pero finalmente no tuvieron ningún tipo de coste electoral para el ‘popular’. “Vamos a ver, forma parte del pasado. Y es una época en la que no solo se hizo fotos Feijóo. Dorado era el secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcia de Arousa. En aquellos años 90 no estaba claro si eran narcotraficantes o contrabandistas de tabaco. Se movían en esa bruma. Este tipo de figuras no tenían la reprobación social entonces. A eso hay que sumarle el tiempo que ha pasado. Y también desde el minuto uno hizo una estrategia de control de daños inteligente. Asumió que las fotos estaba ahí y compareció inmediatamente. Dijo que eran un error. Tuvo la inteligencia de asumirlo y encajar el golpe. Estas fotos iban a tener más problemas gordos si decidía dar el salto a la política estatal. Y esas fotos se han visto más fuera de Galicia que en Galicia”, expresa Losada.