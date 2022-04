Feijóo sacude el tablero político: qué espera el Gobierno del nuevo líder del PP

En La Moncloa, según fuentes consultadas, señalan: “De momento solo hay palabras”. “Es muy preocupante el pacto con Vox en Castilla y León. Vox es una fuerza de extrema derecha que esconde que antes de la guerra de Ucrania tenía simpatía por Putin, al igual que sus aliados europeos, Salvini, Le Pen, o del otro lado del charco como Bolsonaro”, señalan en el palacio presidencial. Y añaden que los de Santiago Abascal tienen posturas “inasumibles” para los demócratas en temas como la violencia de género. Para La Moncloa, “sería una buena noticia” que el PP “se alejase de Vox y se pareciese más a sus homólogos europeos”. Por eso, esperan que el gallego no vaya, como Casado, hablando “mal de España” por Europa y Latinoamérica.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El otro gran asunto que rondará en la reunión es el decreto aprobado por el Gobierno para frenar las consecuencias de la guerra, que supone la movilización de 16.000 millones de euros (6.000 en ayudas directas y el resto a través de líneas ICO). Por el momento el Partido Popular sigue sin revelar qué hará y emplaza a la reunión del jueves. En La Moncloa insisten en que ese supuesto viraje al PP hacia el centro debe verse en los hechos, como ese apoyo. En Génova 13 reiteran que el plan no contiene la bajada de impuestos aprobada en la última Conferencia de Presidentes, pero todo sigue abierto.

La sensación que sí tienen cargos del Gobierno y del PSOE consultados es que Alberto Núñez Feijóo es un rival electoral más complicado que Pablo Casado, pero insisten también que la imagen que tenía hasta ahora no será la misma cuando se tenga que enfrentar a todos los temas y a la prensa. En el PSOE reiteran que es mucho más de derechas que el aura centrista que ha intentado implantar. “Es el PP de siempre”, resumen fuentes socialistas. Y añaden: “Es el nuevo Gallardón”.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Desde el PSOE, en rueda de prensa, el portavoz, Felipe Sicilia, le ha pedido a Feijóo que haga una oposición “seria y responsable”, pero ha mostrado su poca esperanza de que esto suceda. “El PP, tras su congreso, confirma que su único rumbo es la vuelta al pasado. Un cónclave exprés donde no ha habido debate de ideas ni de principios programáticos”, decía el socialista sobre esta nueva etapa abierta en Génova 13. Para sostener que esa continuidad se ve con la relación con la corrupción y el intentar tapar el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso: “Rajoy tuvo la Gürtel, Casado tuvo la Kitchen y Feijóo ya tiene su caso”.

Y queda otro flanco en la ecuación: el papel de UP ante la llegada de Feijóo. Los socialistas creen que es posible poder llegar a grandes acuerdos con el PP en temas como el Poder Judicial y seguir formando coalición con los ‘morados’. La idea de Feijóo es aprovechar al máximo las diferencias dentro del Gobierno y que tengan menos papel los minoritarios. Lo que viene a ser un intento de bipartidismo imperfecto.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Precisamente de esto es lo que alertan en Unidas Podemos: esperan que el PSOE no se deje llevar por los cantos de sirena del gallego y no se vea tentado de buscar su apoyo frente al bloque de investidura. Desde UP se lanza este mensaje: “El PP de Feijóo es el mismo de siempre, el de la corrupción, deterioro de los servicios públicos y los recortes”. Este cambio llega tras unas semanas convulsas dentro de la coalición, pero que ha vuelto a unirse mucho con el decreto de ayudas contra la guerra. Fuentes ‘moradas’ insisten sobre Feijóo: “Se va a intentar dejar querer”.