El debut de Feijóo: pacto con la ultraderecha y la sombra de la corrupción del PP

Europa Press News via Getty Images

Alberto Núñez Feijóo ya domina el Partido Popular. Se acabó el tiempo de criticar lo que hacía la anterior dirección del PP y es hora de llevar las riendas del principal partido de la oposición. Ya no hay ni cien días de gracia en un escenario endiablado. Hace dos semanas era ratificado en el congreso de Sevilla y le toca mover fichas. Y lo ha hecho con uno de los pasos más potentes en la política nacional en los últimos años: consagrando el primer Gobierno de coalición con la extrema derecha.

Feijóo ha dado su visto bueno a formar parte de un Ejecutivo en Castilla y León con la extrema derecha, algo que no había pasado desde la Transición. Y que va en contra de los principios de sus colegas europeos. De hecho, los conservadores franceses, tras la debacle en la primera vuelta, han decidido apoyar a Emmanuel Macron frente a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda votación.

En un intento de maquillar el pacto, Génova 13, a través de Elías Bendodo , ha llegado a decir que ellos se asemejan a Macron (obviando al partido hermano de Los Republicanos). Lo que no han podido explicar es cómo se combina eso con darle una Vicepresidencia a los de Santiago Abascal, cuando es conocida la posición del presidente francés de rechazo absoluto a la extrema derecha.

En apenas unos días, Feijóo ha cruzado una línea roja que no se atrevió Casado, que rechazaba esos pactos con Vox en las comunidades. No sólo eso: la dirección del Partido Popular no ha negado que pueda repetirse uno parecido en La Moncloa después de las elecciones generales del año que viene.