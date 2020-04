El emocionado discurso del presidente de Extremadura: "Nunca he estado tan roto por dentro"

No hay nada que ilusione más a la ciudadanía en estos momentos que enseñarle un camino #Acuerdos . Hay que dejarse el pellejo. Le debemos a este país un acuerdo que traslade esperanzas. Nunca he estado tan roto por dentro en mi vida como ahora. En esta tierra nos conocemos todos pic.twitter.com/s2UYw1cTy1

Tras recriminar al presidente de los populares extremeños que le haya juzgado “con sentencia firme”, con acusaciones sobre su persona y responsabilidad política que él jamás se hubiera atrevido a realizar, ha señalado: “Voy a intentar que podamos mantener los puentes y no volarlos”.



En esta línea, ha coincidido con el presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, en la necesidad de alcanzar un gran pacto de reconstrucción para devolver la ilusión a los extremeños y trasladar “certeza” a los ciudadanos.



“No hay nada que ilusione más a la ciudadanía en estos momentos que enseñarle un camino, y el camino puede ser el acuerdo, no hay otro. No hay más camino que el acuerdo señor Monago”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo extremeño.



Según ha afirmado, también hay que intentar que, tras la crisis, Extremadura sea mejor y más justa, algo que se logrará “repartiendo el esfuerzo”.



Al margen de ello, ha acusado al líder del PP de “mezclar” los números, también los de los fallecidos, y le ha manifestado que los pacientes que no han entrado en UCI ha sido por decisión de los médicos, a los que ha pedido que no se juzgue.