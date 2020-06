Simón logra en pocos minutos que las tiendas que usan su imagen donen los beneficios de sus camisetas a ONG

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha logrado en apenas unos minutos que las tiendas que usan su imagen para vender camisetas y otros productos vayan a donar los beneficios a varias ONG.

Así lo ha pedido el doctor en la rueda de prensa que ha protagonizado este viernes junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa:

“Estoy encantando y me parece muy bien que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio que le pueda parecer rentable. Pero lo que me gustaría más es, si se pudiera hacer que ya que mi imagen está ahí, que dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONG. Más no tengo que decir sobre el tema”.