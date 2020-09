Fernando Simón responde por primera vez a quienes se niegan a llamarle doctor: a su más puro estilo

Fernando Simón ha respondido este jueves al presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, quien se ha negado a llamar “doctor” al propio Simón al considerar que “no actúa en esa condición”.

“Se le va poniendo ‘doctor’ y ‘doctor’ y se le reviste de una autoridad que en este caso no tiene porque está actuando como un político y no como un médico”, dijo Toranzo en EsRadio.

Este jueves, Simón ha replicado que el hecho de llamarle doctor no puede achacarse al trabajo que realiza porque es una especialidad de la medicina, la epidemiología.

“Y, por tanto, si en el sindicato no entienden la medicina preventiva, la salud pública, la epidemiología, cualquiera de estas áreas, como parte del trabajo médico, yo creo que están en un error”, ha asegurado el experto.

“En cuanto a no llamarme doctor, creo que sí hay una razón para hacerlo. Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico. Fuera de España existe lo que se llama medical doctor en inglés”, ha proseguido.

Simón ha acabado diciendo que cada uno puede llamarle como quiera: “No tengo ningún inconveniente ni pongo nunca ningún título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo”.

En su entrevista, Toranzo cargó contra Simón por decir “que no hacían falta mascarillas, sabiendo que era mentira como él lo confesó” y ha criticado que es “médico de manera anecdótica”. Además, ha asegurado que “su actitud” es “de engañar y mentir intencionadamente”.