Filosofía y pandemia: “La filosofía no debe profetizar”.

El debate en torno a la pandemia , desde que empezó, no ha dejado indiferente a nadie. Sin embargo, cuando se aborda un evento como este desde una perspectiva filosófica, hay que analizarlo con categorías filosóficas para comprender la complejidad del acontecimiento, porque las epidemias no son sucesos filosóficos, sino biológicos, aparecidos en un tiempo determinado ( Snowden, 2019 ).

En donde muestro la preocupación por la situación actual y lo que, desde mi perspectiva, es una de las tareas de la filosofía. Esto sería suficiente para refutar sus afirmaciones, pero en enero, antes de que se publicara el artículo mencionado, también escribí Filosofía en un mundo que se transforma . Pero a Guerra no le interesa lo que dicen esos textos porque no le sirven a su hipótesis y hace lo mismo con el texto de González y Martínez, publicados en el mismo mes y cuya preocupación es mutua.

Guerra se esfuerza en realizar una apología de la filosofía como actriz mediata de estos eventos, y él mismo se convierte en un vaticinador, olvidando lo que dijo Heidegger: “La filosofía no debe profetizar…”. A principios de la pandemia no había suficiente información, pero eso no frenó los pronósticos: “El virus matará al capitalismo”, “el virus no genera ningún sentimiento colectivo fuerte”, “todos estamos en mismo barco” o como dice Guerra: “La pandemia se ha constituido en el verdadero fin de la modernidad eurocéntrica”.