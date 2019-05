Fran Rivera ha contado en Espejo Público, en Antena 3, los pormenores de su última cogida en una corrida de toros benéfica.

El diestro le ha contado a Susanna Griso cómo se encuentra después de que un toro lo mandase a la enfermería de una cornada. Rivera ha asegurado que se encuentra “dolorido” ya que “la zona es complicada”.

“El toro de salida no me dio opciones y me ha dado en mis partes nobles, eso duele”, ha señalado el diestro.

Rivera ha contado que tienen que hacerle una ecografía y da gracias a que el astado tenía los cuernos cortados. “Si el toro tiene las puntas me saca los testículos”, ha remarcado.

El torero ha explicado que esto es habitual en los festivales benéficos —ha toreado en una corrida para la Asociación de Síndrome de Down de Granada—.

Rivera, que tiene otra corrida el próximo sábado en Jérez, ha declarado que el tiempo de recuperación es hasta esa fecha: “No hay otra. Voy a estar molesto unos días y luego nada. Como se dice ’apretar un huevo contra el otro y tirar ’palante”.