Francia aprueba por unanimidad la prohibición de las terapias de reorientación sexual

Pascal Rossignol via Reuters

Pascal Rossignol via Reuters Un joven sostiene una bandera LGTBI, en la marcha del Orgullo de París, en 2018.

El Parlamento de Francia ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para prohibir las “terapias de reorientación” sexual, que buscan imponer la heterosexualidad, y castigar con penas de tres años de cárcel y multas a quien las realice.

“Estas prácticas indignas no tienen cabida en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”, ha aseverado el presidente de Francia Emmanuel Macron en su perfil oficial de Twitter, 40 años después de la despenalización de la homosexualidad en el país.