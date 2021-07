Francia dice sacar lecciones de la desescalada rápida e "imprudente" de España

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Una discoteca el pasado 25 de junio, en Madrid.

El secretario de Estado de Asuntos Europeos ha asegurado que se ha pedido a las compañías y a los aeropuertos que los controles para vigilar la validez del certificado digital se hagan de forma sistemática, y ha reiterado que se va a verificar que se cumple.

En cuanto a los pasos fronterizos por carretera, el secretario de Estado reconoció que “no habrá controles sistemáticos a todas las personas que entren en coche pero habrá controles selectivos”.

Beaune ha justificado la vigilancia porque “uno de los problemas que hemos tenido, por eso he hablado de España y de Cataluña en particular, es que hay muchos jóvenes franceses que se han ido de fiesta a Cataluña (...) cuando en España no había un protocolo sanitario muy estricto”.