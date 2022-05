Rufián, sobre Pegasus: "Se vuelven a equivocar si nos trasladan a nosotros la responsabilidad"

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press via Getty Images

En la misma línea que en los últimos días, Rufián ha reclamado que no se ponga el foco en lo “que quiere Esquerra” y que “se equivocan enormemente si siguen estableciendo el marco de que esto va de lo que le sirve o no a ERC o a los ‘indepes’”. Para el republicano “es una cuestión de democracia” y vuelve a advertir que “lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura”, también “pone en riesgo la democracia”.