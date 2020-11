Para qué sirve el gancho de la parte de atrás de las camisas

Posiblemente te hayas fijado más de una vez en el trocito de tela en forma de gacho que tienen muchas camisas en la parte de atrás. Resulta que sí tiene una utilidad y no está colocado al azar ni es un adorno, al contrario, tiene mucha historia.

Este gancho sirve para poder colgar la camisa cuando no hay una percha a mano. Se llama Loop Locker y hay varias teorías sobre su historia .Una de ellas se remonta hasta los años 50 en Estados Unidos, cuando el pequeño gancho se popularizó entre los marineros, que no siempre tenían planchas en alta mar para dejar sus camisas impecables. Gracias al gancho podían dejar la camisa colgada para que no se arrugaran y tener buen aspecto delante de sus superiores.