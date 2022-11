Génova advierte a Ayuso por la crisis de las urgencias: “Replicar a alguien con una bata blanca nunca es buena idea”

Europa Press News via Getty Images

Con el paso de los días, la situación no mejoró. Muchos centros abrieron sin médicos y otros, directamente, no prestaron servicio a la ciudadanía. A los problemas organizativos y logísticos (muchos profesionales no tienen claves para acceder al sistema o incluso uniforme), se une ahora la huelga de médicos que arranca desde este lunes. Ante la incapacidad para gestionar este gran problema, Ayuso se ha desmarcado este lunes asegurando que 34 de los 80 centros; es decir, casi la mitad, sólo contarán con un médico por vía telemática.