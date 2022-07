El Gobierno enmarca la reunión con Unidas Podemos en la normalidad

Pero dicho esto, ha querido dejar claro que el Gobierno no solo se reúne los martes en el Consejo de Ministros, sino que lo hace habitualmente para tomar decisiones de forma “colegiada” en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado “donde este asunto fue abordado la semana pasada”.

“Trabajados previamente”

De hecho, ha dado a entender, al ser preguntada si hoy había habido discusión con los ministros de Podemos en el Consejo por su oposición al incremento del gasto en Defensa, que el crédito de 999,7 millones no se ha discutido porque ya estaba trabajado. El asunto, ha precisado la ministra, “viene en parte de los asuntos en verdes que van al Consejo, que no se someten a la consideración porque ya están trabajados previamente”.

Al ser preguntada si cree que Podemos no se enteró de que el crédito extraordinario para Defensa se había tratado la semana en la reunión de la Comisión de Subsecretarios, Isabel Rodríguez ha respondido: “no, no. He hecho un análisis objetivo de todos los asuntos que van a Consejo de Ministros”.