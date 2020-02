González Laya se desmarca de Sánchez: dice que Guaidó es "líder de la oposición" y, a la vez, "presidente encargado"

La ministra llamó a mirar más allá de la terminología y dijo que el Gobierno tiene dos prioridades en la crisis venezolana: buscar consensos dentro del país para la celebración de unas elecciones e impulsar la ayuda humanitaria para Venezuela y sus vecinos, que han recibido un flujo masivo de desplazados. “Ahí es donde yo quiero que tengamos un poquito más de discusión, tanto en España como fuera de España, con nuestros socios internacionales”, apuntó.

La ministra evitó responder a varias preguntas más sobre la crisis venezolana, incluida una sobre si el Gobierno sigue viendo a Guaidó como el líder adecuado para sacar al país de la actual situación. “He dicho todo lo que tenía que decir con respecto a la persona de Juan Guaidó”, zanjó.

“Yo no estaba en España...”

Sobre la gestión de su Ministerio en torno a la polémica reunión del titular de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas, González Laya recordó que en aquel momento ella se encontraba en Bruselas participando en una reunión con sus colegas europeos. “Yo no estaba en España cuando esto ocurrió”, recalcó la ministra.

La presencia en el aeropuerto de Madrid de Rodríguez, que tiene prohibido viajar a la Unión Europea por las sanciones del bloque contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ha sido cuestionada entre otros por Estados Unidos.

González Laya, sin embargo, no cree que este episodio pueda tener un impacto negativo en los tratos con Washington. Según defendió, la relación de España con Estados Unidos es “profunda”, “sólida” y se cultiva día a día con distintos interlocutores, por lo que se mostró convencida de que se mantendrá así “ahora y en el futuro”.

Para la responsable de Exteriores, la próxima visita de Estado que van a efectuar a Washington los reyes de España es una muestra de la “solidez del vínculo” entre los dos países.

“Ese vínculo que se mantiene más allá de los Gobiernos, más allá de las Administraciones. Un vínculo por tanto profundo, que nosotros en España valoramos mucho y que creemos es algo sobre lo que podemos construir”, añadió.

Primera intervención ante la ONU

González Laya viajó esta semana a Nueva York para efectuar su primera visita a Naciones Unidas desde que asumió el cargo, que incluyó reuniones con los principales cargos de la organización y que este jueves aprovechó para estrenarse ante el Consejo de Seguridad.

Lo hizo en un debate sobre los procesos de justicia transicional en situaciones de postconflicto, en el que destacó los esfuerzos de España en ese ámbito, tanto dentro del país con iniciativas como la Ley de Memoria Histórica, como en el plano internacional, por ejemplo trabajando con la ONU en Colombia.

“Es necesario defender una y otra vez que paz y justicia no son realidades contrapuestas. No cabe una paz sostenible sin justicia y no es posible justicia si no hay verdad, rendición de cuenta y reconocimiento y reparación de la dignidad de las víctimas”, dijo.

González Laya, preguntada luego al respecto, subrayó que al pronunciar esas palabras pensaba “en todas las víctimas”, incluidas las del terrorismo y la dictadura en España.

Según aseguró, en estos temas de terrorismo y la justicia transicional la ONU ve a España “como un ejemplo” y “un modelo de gestión de estas situaciones tremendamente dolorosas”.