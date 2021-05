Gonzo habla de cómo es Ayuso en las distancias cortas y usa estas dos palabras para definirla

Vuelve Salvados y vuelve por todo lo alto. El programa que presenta Gonzo en las noches dominicales de laSexta regresa de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El periodista ha seguido a la dirigente del Partido Popular en la campaña electoral de Madrid, comicios en los que ha obtenido 1,6 millones de votos y 65 diputados, quedándose a cuatro de la mayoría absoluta.

Gonzo ha estado en Más Vale Tarde, el espacio televisivo de Mamen Mendizábal en laSexta, para promocionar su programa con Ayuso. La presentadora ha querido saber cómo es la presidenta madrileña en las distancias cortas y si a él, como le ha ocurrido a otros, también le ha “hipnotizado” con su forma de ser.

“No, no. Estoy aquí no estoy siguiéndola por ahí. No, pero como decía Ángeles Caballero tiene esta parte de hipnotizar y esta chica que escuchábamos justo ahora, que es una persona que nos cruzamos en Valdemoro al lado de un mitin de Ayuso lo define muy bien: lo ves por la tontería, la ves por lo ridículo, la ves porque te guste, pero la ves”, ha explicado Gonzo.

El periodista ha hablado también de cómo es Ayuso en el cara a cara y ha usado dos palabras para definirla “espontaneidad” y “naturalidad”: “En las distancias cortas también tiene eso. Creo que básicamente porque es muy diferente a las formas que tiene ella con las formas que tienen el resto de los políticos”.

Y ha añadido: “Y esa espontaneidad, esa naturalidad, que no esconde, no sólo le sirve para llegar mejor a la población sino que cuando te cruzas con ella te da ciertas explicaciones o ciertas frases que no esperas de un político”.

Gonzo ha puesto de ejemplo de esa naturalidad cuando le pidió a Ayuso que le mostrase las facturas de su estancia en un hotel del empresario Kike Sarasola. Cuando la presidenta le enseña el ticket, el periodista se da cuenta de que Ayuso ha pagado de más y ella misma dice: “Soy una pringada”.