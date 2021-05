Así es el nuevo Govern: paritario, joven y con carácter técnico

Jaume Giró serà el nou conseller d'Economia i Hisenda, a porposta de @JuntsXCat. Qui dubti del seu compromís amb la causa independentista, que en repassi la biografia. Que aquest home sigui conseller és la pitjor notícia per a l'establishment del 78 i per a la Caixa en particular pic.twitter.com/fCONNSq1Ox