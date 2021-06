Han pasado casi 15 años: 'El Hormiguero' resucita una de sus historias más emotivas

El joven contó que a los siete u ocho años fue cuando se enteró que su primera foto había sido en El Hormiguero. Además, reconoció que a veces ven en casa el programa, pero no siempre: “Alguno vemos, porque cenamos pronto entonces a veces vemos alguno para no irnos a dormir y si no pues veo otras cosas”.

Antes de despedirse, Mateo recibió de Motos una taza platino del programa, ya que, como le dijo el presentador, ha sido el único invitado en visitar el plató antes de nacer.