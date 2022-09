El hartazgo toma el relevo a la solidaridad entre los afectados por el volcán

DESIREE MARTIN via AFP via Getty Images

DESIREE MARTIN via AFP via Getty Images

En total, en marzo, según el ministro de presidencia, Félix Bolaños, ya se habían beneficiado 11.700 familias, empresas y agricultores de estas ayudas. El monto total ascendía entonces a 511,5 millones. Sin embargo, más allá de las cifras rimbombantes y de las visitas y fotos oficiales, algunos afectados han declarado a El HuffPost que las subvenciones no llegan o llegan tarde y que existen irregularidades “bochornosas”.

Francisco Garlaz llevaba 15 años dedicándose a la agricultura ecológica y al turismo en su finca de Puerto Naos hasta que llegó el volcán. Desde septiembre de 2021 no ingresa un euro: “El Estado nos ayuda con los alquileres, pero tenemos que adelantarlo nosotros”. Paga 600 euros de alquiler por una casa de una habitación donde vive con sus tres hijos, los precios han subido “de manera desorbitante”, explica.

Su casa en Puerto Naos no se la llevó el volcán, pero los altos niveles de Dióxido de Carbono en el municipio lo mantienen evacuado sin opción a volver por el momento. Describe una situación de incertidumbre general. “Cada tres meses nos asustamos porque parece que se acaban los ERTE y hay que volver a pagar las cuotas de autónomos, después llega el Estado y lo va devolviendo todo poco a poco”, narra Garlaz. Un sinvivir.

Las soluciones habitacionales tampoco llegan, a pesar de que se han anunciado a bombo y platillo por parte de las distintas administraciones insulares y estatales. “Apenas se han repartido las casas de emergencia, que no son otra cosa que contenedores. Muchas familias viven de maneras muy precarias, en garajes, caravanas o casas de conocidos pensadas para 6 personas en las que viven 12, con lo que eso supone en cuanto a cansancio y roces”, comenta Garlaz.

Aunque por lo general se habla de un gran descontento, hay de todo. Lucas es un vecino de Todoque de 67 años que también se dedicaba a la agricultura. Consiguió la ayuda por la destrucción total de su vivienda, pero fue un calvario: “Hace 15 días me llegaron los 60.000 euros, pero tuve que pelearlo como si estuviera pidiendo un favor. En la mayoría de los casos las subvenciones no llegan y la gente vive como puede”.

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Hugo, un comercial de 45 años que tenía una tienda en Puerto Naos, afirma que los ERTE y las ayudas a la vivienda solucionan buena parte de la contingencia, sin embargo, no restituyen “todo lo que había antes”, y afirma que existe “incertidumbre sobre cómo va a gestionarse la situación a futuro”.

Aun con todo, Garlaz no olvida la parte más “humana” de aquellos días. “La gente abrió sus puertas, yo me subí a una camioneta donde no conocía ni al conductor. Íbamos a ciegas y conforme avanzábamos una señora nos hizo señas desde una casa, ahí nos paramos y empezamos a sacar sus cosas”.