Hiba Abouk responde a una diputada de Vox tras la polémica y deja muy clara su postura

La diputada de Vox Rocío de Meer ha provocado una enorme polémica en los últimos días en Twitter por cargar contra la aparición de la actriz musulmana Hajar Brown en la portada de la revista Cosmopolitan.

En esa charla, Brown asegura entre otras cosas: “Llevar el hiyab me empodera”. “Quería ponérmelo, pero sentía una mezcla de emociones: alegría y miedo. Fue una amiga quien me ayudó a dar el paso y, al final, lo hice y me empoderé”, explica.

En ese sentido, la revista ha llevado a su portada una frase similar: “Solo soy una chica normal con un pañuelo en la cabeza”.

Al hilo de la primera plana, De Meer ha escrito en Twitter: "¡Despierta ya, Europa!”.