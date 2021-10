Iñaki López se posiciona en la polémica del videoclip de C. Tangana y deja una sentencia durísima

El videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo sigue resonando... y lo que le queda. El artista madrileño ya avanzó que su último trabajo vendría cargado de polémica y a fe que no se equivocó. Ateo es un escándalo, no solo en las visitas.

Desde que se publicó el videoclip, con un sensual baile a ritmo de bachata entre ambos protagonistas, la comunidad religiosa se ha dividido entre quienes entienden la relación del tema y el entorno y quienes lo consideran algo así como una aberración, una blasfemia.

De los primeros, Juan Miguel Ferrer, dean de la Catedral. El responsable del templo entiende que “a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del vídeo”. Aunque es cierto que el video utiliza “un lenguaje visual provocador”, Ferrer puntualiza que no afecta a la fe. “Es un lenguaje propio de la cultura de nuestro tiempo y se ha atendido al bien que pueda producir en los alejados”, afirma.

Pero no todos piensan así. En las horas posteriores al ‘jaleo’, se organizó una vigilia a las puertas de la catedral, en la que una treintena de personas, portando velas, rezaron el rosario en un “acto de reparación”.

Este último gesto ha llamado la atención de Iñaki López, copresentador de Más Vale Tarde (laSexta). El periodista, que estaba dejando ver su descontento por la polémica, ha sido más que claro al ver a las decenas de personas rezando. De hecho, ha mostrado su incredulidad por ver oraciones tras un videoclip, ya que “no vimos estos rezos cuando supimos de numerosos casos de abusos en la Iglesia”.

Ya más desenfadado, Iñaki López ha apuntado que “qué pena para un tema que dice ‘Yo era ateo pero yo ahora creo’... Esto tendría que haber animado a los fieles”.