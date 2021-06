Indignación con 'Zapeando' por estas frases sobre las personas gordas: "Me daría vergüenza"

La creadora de contenido Mara Jiménez, conocida en Instagram como Croquetamente_, ha compartido un vídeo en el que ha mostrado su indignación contra Zapeando por su “gordofobia”.

Jiménez ha comentado en una publicación en Instagram, donde tiene más de 142.000 seguidores, varias frases que Dani Mateo, Iñaki Urrutia y Cristina Pedroche hicieron al hablar de una noticia en la que se informaba de que en Japón se había puesto de moda “alquilar personas gordas”.

Croquetamente_ ha empezado su exposición cargando contra la cadena por hablar hace unas semanas de un episodio de gordofobia en Fitur y de contactar con ella para hablar del tema y ahora hiciesen “comentarios de este nivel”.

En el vídeo que ha compartido se puede ver a los dos colaboradores y al presentador de Zapeando haciendo comentarios ofensivos.

“Ahora puedes alquilar gordos a 15 euros la hora. Están arrasando porque en Japón es raro ver gente obesa ¿y para qué iba alguien a contratar a una persona con sobrepeso? La empresa además te da las ideas. Entre otras es, cuidado con esto, para ponerte a su lado y sentirte mejor contigo mismo. Te ves mejor”, ha contado Cristina Pedroche.

Urrutia ha añadido que ha hecho cálculos y que una persona que acepte el trabajo cobraría 2600 euros: “Así que si estáis trofollos menos ir a Patry Jordan y más ir a Japón. Eso sí, no vayáis todos a la vez que el avión no despega”.

″¿2600 euros? Después de hacer la compra a este hombre le quedarán 300 para pasar el mes”, ha rematado Dani Mateo.

Unos comentarios que han indignado a Jiménez, que ha lanzado una pregunta para Cristina Pedroche: ”¿Verdad que a ti en Nochevieja te jode bastante que se metan con tu físico y te gusta que muchas mujeres, entre las que me incluyo, salgamos a defenderte, a decir que puedes hacer lo que te dé la gana y que puedes ser la mujer que dé la gana? Ahora cuando se trata de leer el Cue ahí nos da igual lo que tengamos que leer. Da igual meternos con el físico de otra persona porque qué más da, no es el mío”.

Y ha proseguido: “Me daría vergüenza aceptar un sueldo para leer un puto Cue, no le dais ningún tipo de valor a lo que estáis diciendo. No tenéis empatía con la violencia que estáis ejerciendo hacia muchísimas personas. Pero eh, ojo, sigamos violentando a la gente gorda, sigamos estigmatizando a los cuerpos gordos. Pero qué más da, somos vuestros bufones, aquí estamos para vosotros”.

Para terminar, Jiménez ha criticado a esos mensajes “body positive”: “No hay derecho a que se siga violentando de este modo a las personas. Porque esto es violencia. Porque no hay derecho a que una persona gorda se esté tomando el cortado en su casa a las cuatro de la tarde y tenga que escuchar que tres personas dicen cosas como ′que no se suban todos a la vez porque no despega el avión’”.

El vídeo, que lleva publicado cuatro horas, tiene más de 140.000 reproducciones y cientos de comentarios indignados por los comentarios de los tres participantes del programa.