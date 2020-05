Iniciativas solidarias que golpean al coronavirus

Ahora que la urgencia sanitaria ha pasado y que los números son cada vez más alentadores, llegan otros muchos problemas. Y es que esta pandemia no solo ha dejado cientos de miles de muertos, sino que ha traído consigo una importante crisis económica que está causando estragos en todo el mundo, y España no iba a ser menos.

Quizás se haya necesitado más ayuda, pero solidaridad ha sobrado. Ejemplo de ello ha sido la explosión de campañas de recaudación de fondos que han experimentado las plataformas de crowdfunding como GoFundMe. Y es que si en plena crisis sanitaria albergó cientos de crowdfunding destinados a dotar de material a hospitales y residencias de ancianos, hoy cuenta con numerosas campañas que ofrecen asistencia, ayuda directa y apoyo a muchas de las entidades que están pidiendo colaboración en el auxilio de quien lo más necesita. “Querer el doble”, “Lanzarote United”, “Postres Covid 19” o “2.000 comidas” son solo algunas de las muchas campañas puestas en marcha por empresas, asociaciones y ciudadanos de a pie para luchar contra los estragos que está causando el coronavirus en España.

Hace unos meses nos describíamos a nosotros mismos como una sociedad individualista, que no conocía a su vecino y que no tenía intención de hacerlo. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, sin embargo, es que no es así. La gente es solidaria, quiere y le gusta ayudar. Se ha renunciado a visitar a la familia, a despedir a un ser querido o a salir a la calle; se ha aplaudido todos y cada uno de los días desde que comenzó esta pandemia, se han pintado coloridas pancartas aunque no hubiera ánimos para ello y se han dejado notas de aliento en los ascensores. Estas, por enumerar algunas. Y con todas ellas nos hemos demostrado a nosotros mismos que unidos somos más fuertes y que sí, somos solidarios.

Es cierto que los números que deja esta pandemia dan miedo, al igual que la situación que se vive actualmente donde cientos de personas aguardan diariamente por un plato de comida en un comedor social. Pero también es cierto, que hay números que levantan el ánimo, y es que miles de donaciones han ido a parar a hospitales, centros de mayores, comedores sociales. Porque en los peores momentos es donde de verdad se pueden ver las grandes acciones.