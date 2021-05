Irene Montero elogia esta intervención de una senadora del PP: "Quiero agradecérselo"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sorprendido al elogiar este jueves a la senadora del PP Ana Isabel Alós durante la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la Cámara Alta.

“Quiero reconocerle la calidad de su intervención, la precisión, la pertinencia. Usted ha hecho una intervención de absoluto compromiso con el Pacto de Estado”, ha dicho la ministra.

Montero ha asegurado que ha tocado los temas que son más pertinentes de una forma muy precisa: “Es justo lo que necesitamos para saber qué está fallando y poder resolverlo. Quiero reconocérselo y agradecérselo porque no me he encontrado con este tipo de intervenciones por parte de su grupo parlamentario en otras comisiones y otros contextos”.

La política de Unidas Podemos ha destacado la importancia de las palabras de Alós en un día como este. “Se lo reconozco y se lo voy a reconocer las veces que haga falta”, ha insistido.

“Yo creo que estamos en un tiempo político en el que muchas mujeres pueden dudar de si hay un compromiso mayoritario, amplísimo, en las Cortes Generales para sostener y ampliar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Como les decía antes, es el único que está vigente con un consenso mayoritario en nuestro país y por eso la importancia de hacerlo permanente, mejorarlo, cumplirlo hasta el último minuto y mejorar su financiación”, ha sentenciado.

Alós, previamente, había reconocido “avances” en la puesta en marcha de medidas del Pacto, pero ha señalado también que son “insuficientes”.

Por ejemplo y entre otras cuestiones, la ‘popular’ ha transmitido las quejas de las comunidades en cuanto a la destinación de fondos: “Todas han pedido cambiar cuestiones como dotar a los fondos más flexibilidad para dar continuidad a los programas que se realizan y de esta forma garantizar su eficacia”.

“Que se puedan destinar al gasto de personal e inversiones. También han comentado que no puede justificar los arrendamientos y han pedido que se puedan hacer inversiones en vivienda, pago de arrendamientos o contrataciones de personal para dar servicios de vigilancia y seguridad”, ha proseguido.

Alós ha zanjado esta parte pidiendo que “los fondos del pacto se puedan destinar de forma efectiva a las medidas aprobadas”.

En todo momento, ha defendido que están a favor de alargar el Pacto de Estado: “Tendrán todo nuestro apoyo para institucionalizarlo y que sea indefinido y sin límites mientras haya una solo mujer que sufra maltrato, también con la financiación”.