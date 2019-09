"Irritación": Gabilondo revela por qué al PSOE le ha entrado un miedo repentino por las elecciones de noviembre

La pregunta del millón

Hace una semana, todas las encuestas coincidían en su pronóstico: en la hipótesis de una repetición electoral, el fracaso iba va a castigar a Podemos y a Ciudadanos; el PSOE crecería mucho, como el PP, astutamente alejado de las alambradas. Pues bien, no han pasado ni 24 horas, aún no se han convocado los comicios de noviembre, y el viento ha empezado a rolar y se vuelve contra Sánchez. En las especulaciones de ayer se recordaban la escasísima diferencia de votos que hubo el 28 de abril y que un desfallecimiento de la izquierda podría dar la victoria a la derecha. En efecto, entre el PSOE y Podemos sumaron en abril 11.200.000 votos; entre el PP, Ciudadanos y Vox 11.169.000. Es decir, menos de 44.000 votos de diferencia.

Ya sé que las cuentas electorales tienen otras complejidades, que está además la ley D’Hondt y que se trata de contar escaños pero, por el momento, los optimismos y pesimismos parecen estar cambiando de bando. Por eso, en la campaña que ha empezado con un estrépito de acusaciones y reproches, PP y PSOE se van a poner sus atuendos más moderados y se van a ir de pesca por el centro, a por los descontentos de Ciudadanos. Lo que no sé si va a aislar a Podemos, con Errejón revoloteando, o le va a dar algo más despacio.

En todo caso, las clientelas progresistas van a tener que decidir qué hacen con su decepción: si les conduce a la abstención o se la tragan y le quedan aún fuerzas para reanimar sus deseos de victoria. Sin el estimulante de Colón, que ya no moviliza como hace 3 meses, y con un disgusto de campeonato: he de decir que yo nunca he visto la gente tan irritada. Finalmente está la pregunta del millón: después de las elecciones del 10 de noviembre, ¿seguirá Sánchez mirando a Unidas Podemos como su socio preferente?