Ayuso defiende su gestión pero la realidad del coronavirus la pone contra las cuerdas

La Comunidad, que aglutina el 14,2% de la población del país, tiene más de un tercio de los casos de coronavirus, de los hospitalizados y de los fallecidos. Pero Díaz Ayuso ha escurrido el bulto. ”¿El virus lo traje yo? ¿No les da vergüenza no haber hecho ninguna propuesta en positivo?”. La presidenta madrileña, no obstante, ha concedido que no está orgullosa “de nada” solo por el hecho de haya habido un solo muerto en esta crisis.

“Ni siquiera en plena pandemia han sido capaces de creer y sentirse orgullosos de sus propias instituciones. Ayer [por este lunes] no fue capaz de mencionar ni una sola vez a la sanidad pública. Para eso crearon Ifema, ¿no? Para no tener que hacerse ninguna foto en ninguno de los hospitales públicos ni en ningún centro de salud donde se libró la verdadera batalla. 3.000 pacientes en Ifema, 45.000 en el resto de hospitales y 350.000 en atención primaria”, ha recriminado la portavoz de Más Madrid. “Le fastidia Ifema porque ha salvado vidas”, ha respondido Díaz Ayuso apretando los dientes.

Críticas de la ultraderecha

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha atizado con fuerza a Díaz Ayuso. La ultraderecha no forma parte del Gobierno, pero le ha asistido en la Asamblea, donde es clave para que el gabienete de coalición de PP y Cs sobreviva. Por eso, ha sorprendido la virulencia de la crítica de Rocío Monasterio: “Los madrileños necesitan un gobierno que haga frente a la emergencia sanitaria, económica y social. La realidad es que no tienen nada bajo control: los colegios, a los que han dejado solos, le están suplicando ayuda para resolver lo básico. Han tenido seis meses para preparar la vuelta a las aulas y han sido incapaces. Los centros de atención primaria están desbordados. Los 80 millones no pueden ser en tres años, estos 6 meses ya tenían que estar funcionando. Los contagios no paran de crecer, ¿dónde están los rastreadores? ¿Cómo vamos a reactivar la economía si no tenemos acceso a PCR suficientes y suficientemente rápidas?”.

La ultraderecha, no obstante, ha salido en tromba a sacar tajada de la crisis confrontando su recetario ultra: “Si hubiera acabado con las subvenciones a los chiringuitos ideológicos, hoy la Atención Primaria contaría con los recursos suficientes para hacer frente a la segunda oleada del virus chino. El Gobierno que usted preside ha abandonado a los madrileños”. “Reduzca la Administración. Reduzca la burocracia. Cuente con nuestro apoyo siempre y cuando hagan una bajada de impuestos sin precedentes para 2021”, ha seguido.

Rocío Monasterio ha pronunciado un discurso explosivo contra el Gobierno de coalición. De los diputados de la ultraderecha dependen los presupuestos de 2021 y Monasterio ha acusado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de “mentir” por no respetar sus acuerdos y a Ignacio Aguado de ser un “infiltrado” al servicio de Pedro Sánchez que extorsiona a la presidenta. A Díaz Ayuso la ha señalado por escudarse en sus choques con el Gobierno central para no asumir su responsabilidad en la gestión de una pandemia.

Frente a una economía maltrecha, una ley de mercado

La crisis del coronavirus abrirá un boquete de 30.000 millones de euros en las arcas de la Comunidad que la presidenta pretende solucionar con una bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF. Díaz Ayuso previó una caída 12,7% del PIB autonómico. “Nuestro gran objetivo es la recuperación económica y la creación de empleo bajo el principio de una fiscalidad justa. Pagar impuestos sirve y tiene sus beneficios. Pero estos impuestos deben promover el incentivo, nunca asfixiar hasta paralizar la iniciativa ciudadana”, dijo la presidenta.

La realidad, de nuevo, es tozuda. La situación es muy difícil. Durante lo peor de la crisis, en Madrid llegó a haber 539.664 trabajadores sujetos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Y hasta este lunes aún quedan 175.900 en esta situación: un 22% del total del país. La cifra de paro en la región alcanza las 429.798 personas.

Díaz Ayuso pretende paliar los efectos en el empleo y en la economía de la crisis del coronavirus con una ley de mercado abierto para que, con carácter general, todo producto, empresa o autónomo establecido en España pueda operar “libremente” en la región, sin necesidad de solicitar ningún otro permiso o licencia de actividad adicional.