El debut de Rodríguez: "sean benévolos", la cara de la recuperación y sin wifi para Cuba

Atenta siempre al móvil. Todavía no sabe si cambiará de número, y con la pantalla rota. Eso te pasa aunque seas portavoz del Gobierno. Todavía tiene más de 800 mensajes sin contestar (le da apuro, pero ha sido imposible). Pilar Alegría, a su lado, también tiene más de 400. Todo ha ido con velocidad de vértigo, apenas les ha dado tiempo a coger una maleta con lo puesto.

Lo que no sabía la portavoz del Gobierno es que dentro de la sala de prensa no hay cobertura telefónica (sólo se puede comunicar uno si se conecta vía wifi). Este tip no lo conocía Rodríguez, que miraba su móvil, sobre todo, cuando le preguntaban sobre Cuba... y no encontraba ayuda del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Lo ha reconocido ella misma.

Cuba ha sido el tema más espinoso de su primera rueda de prensa: defensa de la democracia y de los derechos humanos, e intentando capear las preguntas más directas sobre si es una dictadura o no y la posición de Unidas Podemos sobre la isla.

Del ritmo cubano a Cataluña, el otro tema que marcará las sinfonías de su rueda de prensa. Su nombramiento se ha interpretado como un intento de que la agenda catalana no marque el día a día del Gobierno tras los indultos. Por el momento, ella no ha fijado una fecha para la bilateral con la Generalitat (que teóricamente debería ser en julio). ¿Pondrá un recurso contra el fondo de la Generalitat por las peticiones del Tribunal de Cuentas? No respuesta: no ha tenido tiempo. “Pido comprensión”, ha lanzado.

Algunos “nervios” había, ha confesado también, pero durante todo el rato sonreía e intentaba darle un tono cercano. Será una portavoz “24/7″ ha proclamado en la mesa en Moncloa: con la promesa a los periodistas de que los atenderá en todo momento. “Espero estar a la altura”, ha llegado a decir.