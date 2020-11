Jaime Cantizano deja clara su postura sobre Fernando Simón: breve pero rotundo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha generado muchas bromas en las últimas horas después de que este jueves vaticinase que “probablemente” el confinamiento domiciliario “no llegue a ser necesario” ya que actualmente “las medidas son muy estrictas”.

Son muchos los que han recordado que el experto no ha acertado mucho anteriormente en sus predicciones. Entre ellos, el periodista Jaime Cantizano, presentador del programa Por fin no es lunes de Onda Cero, que ha dejado claro en Twitter que no confía lo más mínimo en los augurios de Simón.

“Voy atesorando papel higiénico y levadura para hacer pasteles...”, ha escrito en un mensaje junto a las palabras del epidemiólogo. Cantizano hace referencia en su mensaje a dos de los productos que más rápidamente se agotaron en el confinamiento del mes de marzo.