El dilema de Bolsonaro: o miente o no entra en la ONU

eeo-225 by El HuffPost on Scribd

El texto recoge excepciones, pero ninguna de ellas se adapta a las circunstancias del político brasileño. Ni va al baño (o no como objetivo principal) ni es atleta ni es artista que vaya a dar una función. Acaso, podría acogerse a la excepción que engloba a un “ejecutante no residente que no sea empleado regularmente por la entidad cubierta mientras se encuentre en un local cubierto con el propósito de realizar una representación”. Sin embargo, no hay una mención a congresos, ponencias o discursos, que serían las figuras más acordes a lo que pretende hacer el líder brasileño.

Pero los representantes de la ONU abren una posibilidad. Un ‘código de honor’ por el cual valdría la palabra dada por cada mandatario de que se ha vacunado, aunque no tenga certificado covid ni ningún otro documento que atestigüe su tratamiento. Esto obligaría a Jair Bolsonaro a mentir. Para un negacionista como él, que lleva meses haciendo campaña contra los fármacos, sería un contraste decir ‘en suelo oficial’ que sí le han vacunado. O eso, o no entra (salvo que hagan la vista gorda con él).

″¿Recibo la vacuna para qué, para tener anticuerpos? Mi tasa de anticuerpos está por las nubes. ¿Sí, o qué? Tengo 991. Estoy bien, entonces voy a vacunarme para qué, no va a ser efectiva. Todo el mundo ya se ha vacunado en Brasil, yo lo decidiré en el futuro”, ha señalado en las últimas horas, mientras presumía de su buen estado de salud junto a un médico que le acompañaba.