Javier Cercas estudia querellarse por el vídeo que hace referencia al ejército y el 'procés'

El escritor Javier Cercas estudia querellarse por la difusión de un vídeo descontextualizado de una conferencia suya de 2019 en la que, ante la situación en Cataluña, señalaba que era mejor ponerse en manos de la unidad que dirigía un general del Ejército español presente, la unidad militar de emergencias (UME).

“Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general”, se le ve decir en el vídeo.

Cercas pronunció aquel discurso en el Teatro Romano de Mérida hace dos años y, este fin de semana, participó en el programa FAQS de TV3 para presentar su novela Independencia. En él dio su visión de aspectos relacionados con la política catalana y defendió que España es una democracia.

Tras su aparición en el programa se desataron las criticas de independentistas en redes sociales y se difundió ese vídeo descontextualizado, en el que el literato alude a una unidad militar que no es otra que la UME, que ayuda en casos de catástrofes como sucedió en 2014 con la inundación del túnel del AVE de Girona.

La viralización de esa declaración sin que se tenga en cuenta que se trata de la UME ni que se produjo hace dos años ha llevado a Javier Cercas, según ha confirmado a EFE, a poner el tema en manos del abogado Carles Monguilod, afincado como él en Girona.

“Hay gente interesada en crear un clima de odio y guerracivilista. Y nuestro deber es impedirlo. Quieren que me calle o que me vaya. Y no me voy a callar ni me voy a marchar”, ha declarado el escritor a El Mundo.

Cercas ha subrayado en todo caso que Monguilod, un letrado que ha participado en un buen número de casos mediáticos como el del asesino del geriátrico de Olot, “lo está estudiando” y que, de ese análisis, saldrá la decisión sobre si seguir adelante con alguna demanda.

La UME es una unidad de auxilio en casos de emergencia y ese dato se pasa por alto para dar a entender que apuesta por una intervención militar en Cataluña.

El vídeo ha tenido recorrido en redes y han contribuido a ello personas vinculadas al procés como el abogado Gonzalo Boye, que ha reproducido ese fragmento de las imágenes de Cercas en Mérida, ciudad de la que el escritor es originario.