Javier Clemente: "Creo que la selección tenía que haber ido vacunada a la Eurocopa"

Yo creo que el equipo tenía que haber ido vacunado, pero si dijeron que no, pues son cosas de la Federación. Es cosa de Rubiales [presidente de la Federación], si lo solicitó o no lo solicitó y del Gobierno. Pero el seleccionador aquí no puede hacer nada.

A mí no me parece nada. El seleccionador ha hecho lo que tiene que hacer. No hay ningún lío. Ha habido dos contagios y en España ha habido muchos contagios. Pues porque haya dos más, pues tampoco pasa nada.

Hablemos ya de fútbol, ¿cree que España está preparada para conquistar la Eurocopa?

Bueno, es un equipo joven y la juventud es capaz de ganar. Nos falta un poco de experiencia, pero a los jóvenes siempre les falta experiencia. A medida que cojan experiencia el equipo será cada vez mejor. Pero el equipo es bueno y ya tendrán experiencia después del Europeo.

¿Qué le parece la convocatoria de Luis Enrique?

Pues no tengo ni idea porque no la he leído. Si usted me pregunta que le diga cuál es la convocatoria, no lo sé, conozco algunos jugadores.

Pero, por ejemplo, ¿no le sorprende que no vaya Sergio Ramos?

No me sorprende. El que sabe de eso es Luis Enrique. Si no le lleva, pues bueno, pues no le lleva. No es un tema en el que yo me tenga que meter. Yo no me he estudiado la Eurocopa, ni me he estudiado quiénes tienen que ir, ni he hablado con ningún jugador. Luis Enrique lo ha hecho y cuando ha optado por no llevarle es porque habrá creído conveniente que no debe de llevarle.