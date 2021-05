Jesús Calleja sorprende al dar su opinión sobre Willy Bárcenas tras grabar un programa con él

Jesús Calleja ha presentado ante la prensa la nueva temporada de Planeta Calleja, que se estrenará este domingo en Cuatro. En un acto con la prensa, el aventurero ha defendido al que ha sido uno de sus invitados más especiales de estas nuevas entregas: Willy Bárcenas, cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Calleja ha asegurado, tal y como recoge Ecoteuve, que su testimonio llamará la atención porque “se ha sido muy injusto a nivel social y mediático”. “Nos hacemos una idea de alguien en función de su apellido, sin parar en profundizar un poco, y luego cuando te los ves delante te llevas una sorpresa. Puede ser para bien o para mal. En este caso, para mí ha sido para bien”, ha afirmado.

El aventurero ha incidido en que él tiene su propia vida y que “no ha escogido donde nacer y tiene que adaptarse a la situación”.

Calleja ha destacado de Bárcenas su sinceridad: “Yo tengo instinto para ver quién me la está colando y quién me dice la verdad. Él es de verdad y le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir. El padre en la cárcel y la madre en la cárcel. Y él, que está intentando ganar la vida con su grupo musical, que tenga que lidiar con todo ese coctel en su cabeza que te puede estallar...”.

Además, ha desgranado alguna de las cosas que el cantante le ha contado durante la grabación, incluso ha llegado a hacer autocrítica por las cosas que han hecho sus padres mal.

“No creáis que justifica todo el rato. Yo pensaba que vendría a justificarlo todo con una lección aprendida y no. Lo que está mal está mal, lo cuenta, lo dice y él asegura que está aquí para aprender. Hay momentos en ese programa durísimos en los que me echo las manos a la cabeza por cosas que cuenta con las que, por supuesto, no comulgo, ni puedo defender”, ha sentenciado, reconociendo que se ha llevado un amigo tras la convivencia juntos.