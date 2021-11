Joaquín Prat carga contra un ministro tras oír sus palabras: "Que no nos tomen por idiotas"

El presentador de Cuatro al Día, Joaquín Prat, cargó este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente contra las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El espacio de Cuatro informó de la rebaja de la Comisión Europea en su previsión de crecimiento del PIB español en 1,6 puntos para 2021, hasta el 4,6%, y en ocho décimas para 2022, hasta el 5,5%. Estas correcciones son respecto a sus proyecciones de verano.

En sus previsiones macroeconómicas de otoño, Bruselas estima además que el déficit público se reducirá desde el 11% que marcó en 2020 hasta el 8,1% este año, una cota cinco décimas mayor que en sus últimas previsiones, y hasta el 5,2% en 2022. En este último caso, sin cambios con respecto al cálculo previo.

Estos datos se contraponen a las previsiones del Gobierno, que cuenta con una subida del PIB del 6,5% para este año y una expansión que alcance el 7% un año más tarde.

Para afrontar estas previsiones, el Gobierno necesita más que nunca las ayudas europeas y, como explicaron desde el programa, ya han cerrado un pacto. Sin embargo, informaron del requisito que exige Bruselas a España: ampliar el cómputo de las pensiones, lo que obliga a ampliar el periodo de cálculo.

De nuevo, volvió a salir el debate de que se podría ampliar hasta los 35 años, algo que podría ocasionar una rebaja del 6,3% en la cuantía a recibir.

Escrivá, en RNE, dijo que eso no era cierto: “A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando. De verdad que no hay nada, Bruselas no nos está pidiendo nada. En algunos casos, eso se contemplará, pero no necesariamente. Puede que hagamos un modelo donde cada uno pueda escoger sus mejores años”.

Prat, tras escuchar estas declaraciones, no se contuvo y cargó contra el ministro: “También lo negaba el ministro Escrivá en verano diciendo que esto era una serpiente de verano, pero coño, ahí está negro sobre blanco. A ver, que tampoco nos tomen por idiotas. Esto va a suponer una rebaja en la pensión que usted va a percibir, que no le quepa la menor duda”.