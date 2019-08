Joaquín Prat ha denunciado este viernes en el plató de El programa de Ana Rosa (Telecinco) que ha sido víctima de un delito de suplantación de identidad, igual que su compañera Patricia Pardo.

El presentador del espacio de Mediaset ha desvelado que últimamente había recibido llamadas de amigos suyos preguntándole si había invertido en Bitcoins, las monedas digitales. Prat lo ha desmentido completamente: “Jamás he invertido, no he invertido ni en bolsa ni en nada”

“A través de Facebook, una serie de páginas webs falsean la realidad y me utilizan como reclamo para que usen un programa que operan con Bitcoins y se hagan ricos. Dicen que di una entrevista en El Hormiguero”, ha explicado el presentador de Telecinco.

Prat ha asegurado que “es todo bastante burdo y es evidente que es falso”. “Es todo una auténtica tomadura de pelo. Un despropósito y hay que atajarlo”, ha añadido resignado.

Además, el periodista y uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla ha informado que este jueves ya denunció a todas estas webs.