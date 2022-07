Johnson, completamente acorralado por las dimisiones, asegura que seguirá como primer ministro

El duro discurso del exministro de Sanidad

Una de las bajas más sonadas en las últimas horas, el exministro de Sanidad Sajid Javid ha pasado a la ofensiva contra Johnson desde la bancada conservadora. Lo ha hecho con un duro discurso en el que ha resuelto que el verdadero problema en el Ejecutivo “empieza arriba del todo y eso no va a cambiar”.

“Nos corresponde a todos seguir unos estándares altos por nosotros mismos y tomar medidas cuando eso no sucede”, ha resuelto el extitular de Sanidad.

El ‘caso Pincher’

Precisamente, el Parlamento británico fue testigo de un nuevo capítulo en el escándalo de Pincher, después de que el tory Gary Sambrook acusase a Johnson de criticar en privado a varios políticos conservadores por no haber frenado a Pincher. Sambrook, que no había sido especialmente crítico con el premier hasta este momento, aseguró que Johnson había comentado que hubo 7 diputados presentes en el Carlton Club que debieron haber intervenido para que Pincher no se emborrachase tanto.