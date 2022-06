Johnson sufre un duro varapalo en unos comicios parciales en Inglaterra

AARON CHOWN via Getty Images

AARON CHOWN via Getty Images

“No podemos seguir como si nada pasara. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y yo he concluido que, en estas circunstancias, no sería adecuado que yo continuara en el puesto”, agregó Dowden. “Quiero recalcar que esta decisión que yo he tomado es muy personal y, como siempre, seré leal al Partido Conservador”, dijo.