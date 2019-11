Jordi Cruz defiende a Yolanda Ramos de un comentario de Vicky Martín Berrocal y la deja con esta cara

No es la primera vez que Vicky Martín Berrocal tiene problemas con alguno de sus compañeros de MasterChef Celebrity (TVE). Este miércoles, la diseñadora ha vivido un nuevo enfrentamiento, esta vez con Yolanda Ramos, que ha molestado incluso al integrante del jurado Jordi Cruz.

Todo ha empezado en la prueba de exteriores por equipos. El de Vicky tenía que encargarse, entre otras cosas, del helado. Sus compañeros Juan Avellaneda y Tamara Falcó estaban removiendo en un bol los ingredientes, cuando pidieron ayuda a la sevillana para que lo hiciera con más fuerza.

Yolanda, también en el mismo equipo, le hizo un comentario a Cruz cuando lo vio: “Como Vicky haga así (haciendo el gesto de que da una vuelta) dirá que el helado es suyo”.

El juez contestó a la actriz y le preguntó que si es lo que había hecho en el primer plato: ”¿Cuando veía que te alababa algo se ponía cabrita, verdad?”. Yolanda lo ha afirmado.

En la valoración, fue cuando quedó más patente el enfrentamiento. Cruz elogió a Ramos, para descontento de Martín Berrocal, que respondió con tono de burla: “Mira qué graciosa está Yolanda, con su caldito”.

“Pero chica si te han dicho mil veces que lo has hecho bien, deja que a la pobre desgraciada esta le digan algo positivo”, saltó instantáneamente Ramos. El cocinero y juez también le contestó: “Lo de Yolanda no lo entiendo. Es decir un comentario medio positivo y te da calambre, te da urticaria. Antes, con mucho criterio, ella me ha dicho cuando has ido para allá a lo del helado, le va a dar una vuelta y va a decir que es suyo”.

La cara de Vicky fue un poema ante ese comentario.