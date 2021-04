Jordi Cruz se moja en política y desvela a quién votaría en las elecciones de Madrid

El cocinero Jordi Cruz no suele mojarse a la hora de hablar de política pero esta vez lo ha hecho. El jurado de MasterChef, el exitoso programa de TVE, ha concedido una entrevista a Aquí, amb Josep Cuní, de la Cadena SER.

El chef del restaurante ABaC, con tres estrellas Michelín, ha participado junto con Carles Abellán y con Joan Roca en un programa para hablar de la situación de la alta cocina en Cataluña con motivo de la pandemia y de cuál es el futuro del sector.

Cruz ha explicado que sus restaurantes están cerrados desde el mes de septiembre. De cara al fin del estado de alarma del próximo 9 de mayo, el cocinero espera que puedan “dar servicio hasta las once” porque no le compensa dar sólo comidas.

El televisivo ha afirmado que su socio ya le avisó de que esto iba a durar dos años y que por ese lado está “tranquilo” pero ha señalado que, por ejemplo, los que pagan un alquiler “están vendidos”. Por eso ha comentado que “cada caso es un mundo” y, en su caso concreto, “tiene pulmón” para aguantar algunos meses, aunque espera poder abrir en junio.

Jordi Cruz ha comparado la situación de la hostelería en España con lo ocurrido en Alemania, donde el gobierno ha cerrado bares y restaurantes pero ha dado a los hosteleros ayudas por valor del 70% de lo que facturaron el año anterior.

“Y a nosotros no sólo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos. Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay... es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos...”, ha lamentado Cruz, que se ha quejado que le hicieron cerrar el local de un día para otro “con la nevera llena”.

Sobre la comparación entre las restricciones que hay en Madrid y Barcelona, Cruz ha comentado que “no puede haber tanta diferencia” entre una región y otra.

Ha sido en ese momento cuando el televisivo cocinero ha dejado claro a quién votaría si pudiese en las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid: “Y no puede ser que yo, que nunca habría votado al PP ahora votaría a Ayuso, no puede ser, qué está pasando”.

En ese espacio radiofónico también participaba en el chef Carles Abellán, que ha reconocido que aun “siendo de izquierdas” también votaría a Isabel Díaz Ayuso el próximo 4 de mayo.