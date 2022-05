Jordi Cruz, tras sus comentadas palabras sobre Ayuso: "Me gustaría explicar bien esto"

Jordi Cruz, sobre Isabel Díaz Ayuso. GTRES

El cocinero y jurado de MasterChef Jordi Cruz ha aclarado las palabras que dedicó hace unos días a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que dieron mucho que hablar.

Todo comenzó el año pasado, cuando Cruz en Aquí, amb Josep Cuní, de la Cadena SER, dejó muy claro a quién votaría si pudiese en las elecciones a la Comunidad de Madrid: “No puede ser que yo, que nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso, no puede ser, qué está pasando”.

El pasado 10 de mayo, en una entrevista en 20 Minutos, a Cruz le preguntaron si se arrepiente de sus palabras. “Sigo pensándolo igual. Lo reafirmo y me caso con Ayuso mañana. Es que no estamos hablando de política. Estás hablando con un hostelero que aquí ha vivido una situación de poca ayuda y allí se ha luchado para que los bares y restaurantes estuvieran abiertos”, aseguró.

Cruz calificó la política de Ayuso de “constructiva” porque “además de intentar que no muramos de covid hay que evitar que muramos de hambre”. “Ha hecho que la ciudad salga reforzada. A Barcelona no le ha pasado eso porque hemos tenido muchos problemas que creo que todo el mundo conoce. Y la clase política es uno de esos problemas”, añadió.

Además, comentó que él no habla ni de su partido, ni de su hermano, únicamente de su gestión. “Me parece que ha sido muy buena para la economía turística de la ciudad”, finalizó.

Sus palabras dieron mucho que hablar, especialmente esa frase de “me caso con ella mañana”. Precisamente, por esto ha sido preguntado ahora en una entrevista en El Mundo en la que ha querido aclarar esa declaración.

Publicidad

“Me gustaría explicar bien esto. Dije en broma que me casaría con ella y se llevó a la política cuando yo soy una persona que no habla de política nunca, ni se me ocurre. Yo soy cocinero, no sé nada de política, yo soy un imbécil. ¿Qué tengo yo que decir de política? ¿Tú crees que un cocinero puede hablar públicamente de política y se le puede tomar en serio? Que no, hombre, que no”, ha afirmado.

Cruz, que ha asegurado que está buscando un local en el centro de Madrid para abrir un restaurante, ha apuntado que él tampoco habla de pandemias porque “qué coño sé yo de gestionar pandemias”. “Lo que sí sé es de hostelería y en mi ciudad, Barcelona, ha sufrido mucho y se la ha apoyado muy poco desde las instituciones mientras, desde la lejanía, he visto cómo en Madrid una señora, que no sé de qué partido político es ni me importa, sí la ha apoyado y ha intentado que la hostelería no se resienta demasiado por la pandemia”, ha comparado.

El cocinero ha insistido en que Ayuso lo ha hecho lo mejor posible con sus fallos: “Le he visto interés y eso lo pongo en valor. Punto. Es una reflexión personal y no política de gracias a Dios alguien se ha preocupado de la hostelería. Soy cocinero y sólo hablo de eso. A partir de ahí, que te insulten y te hablen de los muertos... ¿Qué habéis leído? ¿Qué no habéis entendido?”.

Además, ha acabado mostrando su preocupación porque “la gente está opinando de todo sin saber necesariamente de qué está opinando”. Ha agregado que es muy fácil decir “eres un imbécil” en redes sociales antes de pararse a leer y comprender lo que se ha dicho.

“Me sorprende que haya gente que te meta caña tan gratuitamente por decir una cosa en la que sé que no estoy equivocado. Hay 100.000 puntos de vista, todos lo podemos ver de 100.000 maneras, pero que esta persona ha intentado ayudar a la hostelería de Madrid es un hecho. Y yo no discuto si ha hecho mal o bien otras cosas, pero de esto sé”, ha rematado.